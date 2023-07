Benfica-Sporting de Braga e Famalicão-Sporting nas `meias` da Supertaça feminina

O Benfica vai defrontar o Sporting de Braga e o Famalicão o Sporting nas meias-finais da Supertaça de futebol feminino, ditou hoje o sorteio, com os jogos agendados para 03 de setembro.

A prova é composta por duas eliminatórias, a uma mão, e os vencedores da primeira eliminatória jogam a final, para apurar o vencedor, enquanto os outros dois emblemas vão disputar a segunda eliminatória para apurar o terceiro e quarto classificados.



O alinhamento das meias-finais da Supertaça foi revelado pela Federação Portuguesa de Futebol através do seu sítio na internet.



As 'águias', tricampeãs portuguesas, vão tentar revalidar o troféu, depois do sucesso na final frente ao Sporting na última temporada.