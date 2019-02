Benfica, Sporting de Braga e Sporting obrigados a vencer

RTP Comentários 10 Fev, 2019, 09:49 / atualizado em 10 Fev, 2019, 09:50 | Futebol Nacional

É uma oportunidade para reduzir o atraso em relação ao líder isolado da I Liga, atualmente com 51 pontos. O Benfica, que ocupa o segundo lugar com 47 pontos, poderá assim ficar a apenas um ponto dos atuais campeões nacionais.





Para isso, a equipa orientada por Bruno Lage terá de vencer o Nacional, que é recebido na Luz este domingo depois de duas vitórias seguidas dos encarnados frente ao Sporting.







O FC Porto continua a ser lider isolado do campeonato com 51 pontos, mesmo depois de ter cedido um empate no jogo da 21ª jornada, frente ao Moreirense.





Também o Sporting de Braga estará pressionado a arrecadar uma vitória de forma a manter a perseguição a FC Porto e Benfica. Atualmente com 46 pontos, os arsenalistas estão em terceiro lugar do campeonato, e um ponto de distância dos encarnados e com sete pontos de vantagem sobre o quarto classificado, o Sporting.





Apesar da posição confortável na tabela, o Sporting de Braga enfrenta um Desportivo de Chaves a necessitar de pontos, uma vez que é o atual penúltimo classificado da Liga.





Já o Sporting, quarto classificado com 39 pontos, precisa de vencer no jogo contra o Feirense em Santa Maria da Feira. Não só porque necessita de manter a pressão sobre Benfica e Sporting de Braga, mas também porque os leões vêm de duas derrotas consecutivas frente aos encarnados, uma para a Taça de Portugal e outra para o campeonato.





A equipa orientada por Marcel Keizer enfrenta um Feirense em fase de grandes mudanças, sendo que o clube é atualmente o último classificado, com apenas 14 pontos. O jogo contra o Sporting será mesmo a partida de estreia de Filipe Martins no comando técnico, em substituição de Nuno Manta Santos.







c/ Lusa



Por seu lado, a equipa madeirense procura escapar ao fim da tabela – ocupa atualmente o 16º lugar – e precisa de pontuar no campo do Benfica.