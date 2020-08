Benfica-Sporting em futebol feminino em 15 de novembro

Aquando da suspensão do último campeonato, os dois rivais lisboetas estavam no topo da classificação, com os mesmos pontos, tendo mais tarde a Federação Portuguesa de Futebol designado as 'benfiquistas' como representantes lusas na Liga Europa.



O Sporting de Braga, último campeão nacional, em 2019, arranca este campeonato em 27 de setembro, contra a Ovarense. No mesmo dia, o Benfica defronta o A-dos-Francos e o Sporting joga contra o Amora.



Na primeira fase, a uma só volta, as equipas estão divididas em zonas Norte e Sul - com 10 equipas cada -, pelo que as bracarenses não se vão cruzar com os dois maiores clubes de Lisboa.



Os quatro melhores classificados de cada série seguem para a segunda fase de apuramento de campeão, enquanto os restantes 12 vão lutar pela manutenção, numa época atípica que junta os 12 participantes da última liga (incompleta) e os oito clubes mais bem classificados nas séries do Campeonato Nacional da II Divisão.



Na época desportiva 2021/2022, a Liga será disputada por 16 clubes.