As encarnadas, campeãs em título, estão bem encaminhadas para a renovação do título, liderando a fase de atribuição do campeão com 30 pontos, com o pleno de vitórias nos 10 jogos disputados, sendo secundadas pelas "leoas", que são segundas com menos seis pontos e que terão de vencer em plena Luz e aguardar por pelo menos mais uma derrota contrária para se manterem na luta.A equipa feminina do Benfica tem efetuado os seus jogos como anfitriã no estádio Municipal José Martins Vieira, na Cova da Piedade.