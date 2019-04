Benfica supera Sp. Braga e é líder isolado

Aos 56', penálti a favor do Benfica por falta sobre João Félix. Pizzi na marcação bem sucedida e estava feito o tão desejado empate dos adeptos do Benfica que podia alimentar a esperança do título.



Aos 63' nova penalidade na área. Pizzi de novo a bater para o mesmo lado e o Benfica ganhava vantagem no marcador em Braga (2-1).



Apesar de os golos terem surgido pela marca da grande penalidade, notou-se nesta segunda parte um Benfica transfigurado, mais confiante e mais decidido na partida.









Aos 69, após um canto, Rúben Dias escolheu a cabeça para o terceiro golo, dilatando a vantagem na Pedreira.



O Sporting de Braga quase não chegava perto da área de Vlachodimos, exceção para um lance de Dyego Sousa que, de forma acrobática, tentou o golo de "bicicleta". O Benfica ia controlando a partida e o resultado, a vitória parecia assegurada a dez minutos do final.





Aos 82' contra atque perigoso do Benfica que podia ter resultado no quarto golo, mas o esférico acabou nas luvas de Tiago Sá.







A liderança isolada pertence novamente ao Benfica, com 78 pontos, mais 2 do que o FC Porto (76) depois do empate dos "dragões" em Vila do Conde.

A 1 minuto do final, Rafa passou por tudo e por todos, marcou e não celebrou este 4-1 perante a sua antiga equipa.

No segundo tempo, os "encarnados" entraram mais arrojados, os bracarenses encostaram-se na defensiva e João Félix rematou ao poste direito da baliza de Tiago Sá, momento em que houve uma boa intervenção do guarda-redes da casa.