Benfica tenta aproveitar derrota do líder Sporting na visita a Arouca

Os ‘encarnados’ entram em campo no terceiro lugar, com 25 pontos, a oito do campeão Sporting, que sofreu a primeira derrota da época no campeonato na receção ao Santa Clara (1-0), mas o Benfica tem menos dois jogos disputados que os ‘leões’.



Por outro lado, o triunfo garante a subida do Benfica, à condição, ao segundo lugar, uma vez que o FC Porto tem apenas mais dois pontos e só vai jogar na segunda-feira.



Com seis vitórias seguidas na I Liga desde que Bruno Lage assumiu o comando técnico da equipa, o Benfica vai ter pela frente um Arouca que não vence há cinco jogos no campeonato e que não vai contar com o técnico Vasco Seabra no banco, devido a castigo.



O jogo entre o Arouca e o Benfica está agendado para as 18:00, já depois de o Estoril Praia receber o Famalicão e antes de o Sporting de Braga visitar o terreno do AVS.



Os bracarenses estão em quinto, a quatro pontos do Santa Clara, e não querem deixar fugir os açorianos, tendo pela frente a formação do AVS, que já não ganha há seis jornadas seguidas.