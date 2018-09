Benfica tenta recuperar liderança na receção ao Aves

RTP Comentários 23 Set, 2018, 15:25 / atualizado em 23 Set, 2018, 15:29 | Futebol Nacional

O Benfica pode recuperar este domingo a liderança da I Liga de futebol e isolar-se, provisoriamente, no comando da prova, precisando para isso de bater em casa o Desportivo das Aves, em encontro da quinta jornada.



Num embate em que volta a ter nos eleitos o brasileiro Jonas, que deverá começar no banco, o conjunto da Luz procura o regresso aos triunfos, após a primeira derrota da época, a meio da semana, com o Bayern Munique (0-2), para a Liga dos Campeões.



A formação comandada por Rui Vitória estreou-se a perder na fase de grupos da 'Champions', mas está invicta no campeonato, no qual soma três vitórias e um empate, na receção ao Sporting.



Por seu lado, o Desportivo das Aves, detentor da Taça de Portugal, conquistada numa final com os 'leões', chega à Luz com a apenas um ponto somado, em casa, com o Tondela.



Caso consiga o triunfo, o Benfica passará a somar 13 pontos, mais um do que o FC Porto, que se colocou no sábado como líder provisório, ao vencer em Setúbal por 2-0, ficando à espera do que farão os outros líderes, o Sporting de Braga e o Sporting.



Os 'arsenalistas' e os 'leões', que também seguem invictos, defrontam-se apenas na segunda-feira, no encontro que encerra a ronda, na 'pedreira'.





c/ Lusa