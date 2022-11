Benfica tenta reforçar a liderança no reencontro com Veríssimo no Estoril

No terceiro posto, o FC Porto vai tentar regressar aos triunfos na receção ao Paços de Ferreira, último classificado, e o Sporting, longe das contas do título, está obrigado a bater em Alvalade o Vitória de Guimarães para apaziguar a crise que está a viver.



O líder Benfica chega a esta ronda com 31 pontos (apenas cedeu um nulo em Guimarães), com seis de vantagem sobre o Sporting de Braga, oito sobre o FC Porto e 12 sobre o Sporting, que aparece num impensável sexto lugar.



No domingo, já com conhecimento dos resultados dos seus principais rivais, os ‘encarnados’ vão reencontrar o técnico Nelson Veríssimo no Estoril Praia, formação que, para já, está a fazer um campeonato tranquilo, seguindo no oitavo posto.



Veríssimo esteve um década como adjunto nos ‘encarnados’, mas, na segunda metade da última temporada, rendeu Jorge Jesus no comando da equipa principal e manteve-se até final, embora sem sucesso.



Num campo em que o FC Porto já ‘caiu’ esta temporada (1-1), o Benfica vai tentar somar o 23.º jogo sem perder e continuar totalmente imbatível esta temporada, dias após ter vencido em Israel o Maccabi Haifa por 6-1, no fecho da fase de grupos das Liga dos Campeões, resultado que garantiu o primeiro lugar na ‘poule’.



Fora da Luz, para o campeonato, a equipa do alemão Roger Schmidt ainda não sofreu qualquer golo, em cinco deslocações.



No mesmo dia, mas duas horas antes, o Sporting de Braga, que vem de dois triunfos seguidos na I Liga, vai tentar manter o segundo posto e meter alguma pressão sobre o Benfica, num duelo com o surpreendente Casa Pia.



Os lisboetas, de regresso ao principal escalão após várias décadas de ausência, viajam para o Minho no quarto lugar da prova e apenas uma vez foram derrotados fora de portas, em Alvalade, com o Sporting (3-1).



Após o deslize nos Açores (1-1), o FC Porto tem uma excelente oportunidade de voltar aos triunfos no sábado, na receção ao Paços de Ferreira, o último classificado e equipa ainda sem vitórias (soma apenas dois pontos em 11 jogos).



Devido a problemas físicos, Pepe vai continuar ausente nos ‘dragões’, que desta vez também não vão poder contar com o lateral nigeriano Zaidu, que saiu lesionado do duelo com o Atlético Madrid (2-1), da Liga dos Campeões.



No último jogo agendado para sábado, um Sporting ‘sob brasas’ recebe o Vitória de Guimarães, que chega a Alvalade à frente dos ‘leões’, no quinto lugar, com mais um ponto.



A equipa de Rúben Amorim vem de três jogos seguidos sem vencer (e apenas um triunfo nos últimos seis), incluindo uma derrota em Arouca (1-0), para o campeonato, e outra com o Eintracht Frankfurt (2-1), que valeu o ‘adeus’ à Liga dos Campeões.



Por isso mesmo, os ‘leões’ estão obrigados a bater o Vitória de Guimarães para ‘arrefecer’ o atual cenário, numa partida em que Nuno Santos e Morita são baixas certas, ambos devido a lesão.



Por seu lado, a equipa de Moreno, até agora a única a tirar pontos do Benfica, está a viver a melhor fase da temporada, com quatro vitórias seguidas em todas as provas (3 para a I Liga e uma para a Taça de Portugal) e sete no total sem desaires.



A ronda, a penúltima antes da inédita interrupção para o Campeonato do Mundo, que vai decorrer no Qatar, arranca na sexta-feira com o Gil Vicente, 15.º posicionado com nove pontos, a receber o Portimonense, nono com 16, num embate entre equipas que já não vencem desde meados de setembro.



A equipa de Barcelos vai estrear um novo treinador neste jogo, depois da saída de Ivo Vieira devido aos maus resultados, com o clube a anunciar que Carlos Cunha transita dos sub-23 e assume o comando da equipa principal.



Na segunda-feira, a jornada fica concluída em Trás-os-Montes, com o Desportivo de Chaves, no 11.º posto com 15 pontos, medir forças com o Santa Clara, 16.º com nove.