Benfica tenta reforçar comando da I Liga ante o Famalicão

Depois de terem assegurado a continuidade nas competições europeias, via Liga Europa, os campeões nacionais defrontam na Luz o Famalicão, que está em quebra, enquanto os “dragões” só entram em campo na segunda-feira, no encontro que fecha a ronda, perante um Tondela que aparece num surpreendente oitavo lugar, em igualdade com o sexto (Rio Ave).Com quatro pontos de vantagem no topo da I Liga, o Benfica recebe o Famalicão após uma boa exibição na despedida da “Champions” e com a possibilidade de, pelo menos durante 48 horas, aumentar provisoriamente a vantagem para sete pontos, colocando ainda mais pressão na formação de Sérgio Conceição.Os encarnados, que podem somar a 11.ª vitória seguida na prova, são claros favoritos frente a um Famalicão, terceiro classificado, que está a passar a pior fase da temporada, com um registo de quatro jogos sem vencer no campeonato, incluindo duas derrotas consecutivas.Ainda na ressaca da última jornada da fase de grupos da Liga Europa, o FC Porto está obrigado a vencer, no Estádio do Dragão, o Tondela, depois do empate 1-1 com Belenenses, no fim de semana passado, que deixou fugir o Benfica no topo.Outro resultado que não a vitória irá deixar Sérgio Conceição em situação difícil e o FC Porto mais longe do título nacional, o principal objetivo da temporada.Nas duas últimas deslocações ao Dragão, o Tondela dificultou a vida da equipa da casa, com dois desaires pela margem mínima (1-0) e, em abril de 2016, chegou mesmo a vencer (1-0). Esta época, a equipa do espanhol Natxo González já bateu o pé ao Sporting.Sporting à espreita de um deslize do FamalicãoCom a possibilidade de subir ao terceiro lugar, caso o Famalicão tropece na Luz, os “leões” deslocam-se na segunda-feira aos Açores, para defrontar o Santa Clara, na expetativa de regressar aos triunfos fora de Alvalade, depois dos desaires em Barcelos, com o Gil Vicente (3-1) e com o Tondela (1-0).Destaque ainda para o Sporting de Braga, sétimo posicionado, que no domingo recebe o Paços de Ferreira, penúltimo, e para o Vitória de Guimarães (quinto colocado), que visita o terreno do Gil Vicente (10.º).A ronda arranca esta sexta-feira, no Algarve, com o Portimonense, que só venceu um dos últimos 11 jogos, a tentar distanciar-se dos lugares de despromoção, frente ao Rio Ave, que pode subir provisoriamente ao quinto posto, em caso de triunfo.Portimonense - Rio Ave, 20h30Marítimo -- Boavista, 15h30Benfica -- Famalicão, 18h00Vitória de Setúbal - Desportivo das Aves, 20h30Moreirense -- Belenenses SAD, 15h00Gil Vicente - Vitória de Guimarães, 17h30Sporting de Braga - Paços de Ferreira, 20h00Santa Clara -- Sporting, 19h00 locais (20h00, horas de Lisboa)

FC Porto -- Tondela, 20h15