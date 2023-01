Benfica tenta reforçar liderança da I Liga na Mata Real

Um triunfo na Mata Real deixa provisoriamente a equipa lisboeta no comando do campeonato com sete pontos de vantagem sobre Sporting de Braga, segundo classificado, e oito sobre FC Porto, terceiro.O Benfica deve contar com o regresso do central argentino Otamendi, que falhou o duelo nos Açores com o Santa Clara (3-0) devido a castigo, mas Rafa, lesionado, vai continuar ausente.O Paços de Ferreira segue no último posto com apenas seis pontos (e apenas um triunfo), mas na última ronda complicou a tarefa do Sporting de Braga, que venceu na Mata Real, por 2-1, mas com o golo do triunfo a aparecer apenas no último lance da partida.O Paços de Ferreira-Benfica tem início agendado para as 20h15 e será arbitrado por Luís Godinho.A 20.ª jornada da I Liga vai decorrer entre 10 e 13 de fevereiro, mas este encontro foi antecipado a pedido do Benfica, por causa da partida da primeira mão dos oitavos de final da "Champions", com os belgas do Club Brugge, agendada para 15 de fevereiro, no Jan Breydelstadion.