Benfica tenta regressar às vitórias na I Liga

A equipa lisboeta regressou da pior forma ao campeonato, após a pausa para a realização do Mundial2022, ao perder por categórico 3-0 no reduto do Sporting de Braga, na sexta-feira, colocando fim à longa série de 28 jogos sem perder na temporada 2022/23.





Além de ter perdido a invencibilidade, os encarnados permitiram a aproximação do FC Porto, segundo classificado, que reduziu o atraso no campeonato e reacendeu a chama da revalidação do título, e mesmo o Braga e o Sporting, terceiro e quarto colocados, respetivamente, ganharam novo ânimo.





Apesar do pesado desaire sofrido no Minho, o Benfica tem condições para retomar o caminho dos sucessos, uma vez que conta por triunfos os sete encontros realizados em casa para o campeonato, não obstante a lesão de Neres e a suspensão de Rafa, além da "novela" em torno da possível transferência do influente médio Enzo Fernández.





Acresce que o tranquilo sétimo lugar ocupado atualmente pelo Portimonense fica quase exclusivamente a dever-se ao desempenho dos algarvios nos primeiros sete jogos na I Liga, nos quais conquistou cinco vitórias, contra igual número de derrotas nas últimas sete partidas.





FC Porto sem martgem de erro





Ao FC Porto resta esperar que a fraqueza demonstrada pelo líder não tenha sido episódica, mas também manter-se na rota dos êxitos, para o que muito tem contribuído o avançado iraniano Taremi, melhor marcador da prova, em igualdade com o benfiquista Gonçalo Ramos, ambos com nove golos.





O campeão nacional, que ficou a cinco pontos de distância do rival lisboeta, desloca-se ao terreno da equipa sensação desta época, o Casa Pia, instalado no quinto lugar, em plena zona europeia, apesar de apresentar pior registo perante o seu público do que fora de casa.





Braga e Sporting atentos aos adversários





Sporting de Braga e Sporting, pelo contrário, defrontam adversários em situação delicada na 15.ª jornada: os minhotos, a um ponto do FC Porto, visitam o Santa Clara (15.º), enquanto os "leões", que estão a três de distância dos "arsenalistas", defrontam o Marítimo (17.º e penúltimo).





O Braga dá o pontapé de saída na ronda, na quinta-feira, motivado pelo retumbante triunfo sobre o Benfica, ao passo que o Sporting, demolidor desde que iniciou a participação na Taça da Liga, desloca-se no domingo à Madeira, onde o Marítimo conquistou o único triunfo na I Liga, sobre o lanterna-vermelha Paços de Ferreira.





Os pacenses, única equipa sem qualquer triunfo esta época no campeonato, voltaram a chamar César Peixoto para assumir o comando técnico, 77 dias depois de ter deixado os "castores", que recebem o Desportivo de Chaves, 10.º classificado.





O Vitória de Guimarães, sexto colocado e habitual frequentador das competições europeias, pode aproveitar um desaire do Casa Pia para subir ao quinto posto, mas, para isso, terá igualmente de se impor na receção ao Rio Ave, oitavo.





Programa da 15.ª jornada:





- Quinta-feira, 5 jan:





Santa Clara - Sporting de Braga, 19h15 locais (20h15, horas de Lisboa)





- Sexta-feira, 6 jan:





Benfica – Portimonense, 19h00





Famalicão – Vizela, 21h15





- Sábado, 7 jan:





Arouca - Estoril Praia, 15h30





Vitória de Guimarães - Rio Ave, 18h00





Casa Pia - FC Porto, 20h30





- Domingo, 8 jan:





Paços de Ferreira - Desportivo de Chaves, 15h30





Marítimo - Sporting, 18h00





Boavista - Gil Vicente, 20h30