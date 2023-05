Benfica tenta vencer Braga e ficar mais perto do título de campeão

À 31.ª jornada do campeonato, a equipa lisboeta precisa de vencer o atual terceiro classificado - algo que ainda não conseguiu na época 2022/23 - para manter a vantagem de, pelo menos, quatro pontos sobre o FC Porto, segundo da tabela, que fecha a ronda na segunda-feira, em Arouca, a maior surpresa da prova.Na primeira volta, o Benfica foi derrotado por categórico 3-0 em Braga e voltou a perder no estádio dos minhotos nos quartos de final da Taça de Portugal, no desempate por grandes penalidades (5-4), após empate 1-1 no fim do prolongamento.O Benfica chegou a dispor de 10 pontos de vantagem sobre o FC Porto, mas desbaratou parte considerável dessa vantagem com duas derrotas seguidas (2-1 na receção ao rival portuense e 1-0 em Chaves), ainda que se tenha reencontrado com os êxitos, sem deslumbrar, nas duas últimas jornadas (1-0, em casa, ao Estoril Praia, e 2-0 no reduto do Gil Vicente).A dupla "escorregadela" do Benfica permitiu também ao Sporting de Braga reentrar na corrida por um título que nunca conquistou, colocando-se a seis pontos do comandante da I Liga, após uma série cinco vitórias seguidas e de sete nos derradeiros oito jogos, com um empate 0-0 na receção ao FC Porto de permeio.Se a equipa "arsenalista" se mantiver na senda dos triunfos sairá do Estádio da Luz a três pontos do Benfica, que ainda terá de visitar o Sporting na 33.ª e penúltima ronda, e voltará a ultrapassar o FC Porto no segundo lugar, recolocando os "dragões" sob pressão por um objetivo igualmente relevante: o acesso direto à próxima Liga dos Campeões.O treinador germânico espera que o avançado Gonçalo Ramos e o médio João Mário, melhores marcadores da I Liga, com 17 golos (mais um do que o iraniano Mehdi Taremi, avançado do FC Porto), reencontrem a veia goleadora, após quatro e cinco jogos em branco, respetivamente.Foi, precisamente, Taremi que manteve os azuis e brancos no encalço do Benfica, ao marcar o golo solitário da vitória na receção ao Boavista na jornada anterior, de grande penalidade, num jogo em que o influente médio colombiano Matheus Uribe completou uma série de cartões amarelos e será uma importante baixa para a deslocação a Arouca.O defesa central espanhol Iván Marcano foi expulso no dérbi portuense, mas a suspensão será cumprida na quinta-feira, na receção ao Famalicão, em jogo da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, na qual o FC Porto está em vantagem, depois de ter vencido o primeiro confronto por 2-1.A quatro pontos de distância do Arouca, o Vitória de Guimarães, que recebe o Vizela, é outro forte candidato às provas continentais, até porque o atual sexto lugar pode também dar-lhe acesso, podendo ainda capitalizar o facto de os perseguidores diretos, Famalicão (sétimo) e Desportivo de Chaves (oitavo) se defrontarem.O Sporting, quarto classificado, visita no domingo o Paços de Ferreira, penúltimo, e o melhor que lhe pode acontecer é o Benfica ganhar ao Sporting de Braga, o que permitiria reduzir de sete para quatro pontos o atraso para os minhotos, na luta pelo último posto de acesso possível à próxima edição da "Champions".A quatro jornadas do fim do campeonato, poderá ser conhecida o primeiro clube despromovido ao segundo escalão, situação indesejável em que se encontra o lanterna-vermelha Santa Clara, que ficará confirmada em caso de derrota na receção ao Gil Vicente, aliada a uma vitória do Marítimo sobre o Rio Ave.Casa Pia – Portimonense, 20h15Santa Clara - Gil Vicente, 14h30 locais (15h30, hora de Lisboa)Boavista - Estoril Praia, 18h00Benfica - Sporting de Braga, 20h30Marítimo - Rio Ave, 15h30Vitória de Guimarães – Vizela, 18h00Paços de Ferreira – Sporting, 20h30Famalicão - Desportivo de Chaves, 19h00Arouca - FC Porto, 21h15