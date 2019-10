Benfica vence e trava série vitoriosa do Sporting na Liga Revelação

O Benfica travou hoje a série vitoriosa do Sporting na Liga Revelação de futebol, ao bater os leões por 2-1, no Seixal, em encontro da décima primeira jornada do campeonato de sub-23.

Os golos de Ronaldo Camará (25 minutos) e Gonçalo Ramos (50) impuseram a primeira derrota aos ‘leões’, após dez triunfos consecutivos, apesar de Pedro Mendes (32) ainda ter reduzido de grande penalidade na primeira parte.



O triunfo benfiquista reduziu para quatro pontos a distância entre os ‘eternos rivais’ no topo da classificação, onde o Sporting continua a liderar com 30 pontos, seguido do Benfica com 26.



A vitória começou a ser ‘desenhada’ aos 25 minutos, quando Tiago Araújo bateu um canto rasteiro para a zona frontal da grande área, onde apareceu Ronaldo Camará, solto de marcação, a rematar colocado e sem hipóteses para o guarda redes ‘leonino’.



Era apenas o segundo remate do Benfica, mas um justo castigo para os visitantes, que não foram capazes de corrigir as marcações depois de, seis minutos antes, o mesmo médio ter disparado a centímetros do poste de Diogo Sousa num lance idêntico.



O Sporting reagiu bem e, pouco depois, Rafael Brito derrubou Tomás Silva dentro da grande área.



Pedro Mendes (32), da marca de grande penalidade, igualou o resultado e reforçou o estatuto de melhor marcador da Liga Revelação, ao apontar o 11.º golo em dez jogos.



Só que o Benfica voltou do intervalo a pressionar alto, e a intensidade da equipa de Jorge Maciel neste período acabou mesmo por ser premiada com um golo de Gonçalo Ramos (50), num lance que acabou por definir o resultado final.



O Benfica manteve o domínio durante todo o segundo tempo e justificou o triunfo, uma vez que os ‘verdes e brancos’, à exceção de um ‘tiro’ ao poste de Joelson (64), escassos segundos depois de render Ecehdey Verde, apenas ameaçaram a baliza ‘encarnada’ nos descontos e com mais coração do que discernimento.



Jogo no Benfica Futebol Campus, no Seixal.



Benfica – Sporting, 2-1.



Ao intervalo: 1-1.



Marcadores:



1-0, Ronaldo Camará, 25 minutos.



1-1, Pedro Mendes, 32 (grande penalidade).



2-1, Gonçalo Ramos, 50.



Equipas:



- Benfica: Leo Kokubo, Ebuehi, Miguel Nóbrega, Morato, Frimpong, Rafael Brito (Tomás Azevedo, 80), Paulo Bernardo, Ronaldo Camará (Diogo Capitão, 87), Jair Tavares (Tiago Gouveia, 72), Tiago Araújo (Pedro Ganchas, 87) e Gonçalo Ramos (Luís Lopes, 80).



(Suplentes: Carlos Santos, Pedro Ganchas, Tomás Domingos, Tomás Azevedo, Diogo Capitão, Sérgio Andrade, Tiago Gouveia e Luís Lopes).



Treinador: Jorge Maciel.



- Sporting: Diogo Sousa, Eduardo Quaresma, João Silva, João Ricciulli (Dimitar Mitrovski, 81), Echedey Verde (Joelson, 63), Rodrigo Fernandes, Matheus Nunes, Tomás Silva (Tiago Rodrigues, 81), Bruno Tavares, Rafael Camacho (Diogo Brás, 68) e Pedro Mendes.



(Suplentes: Anthony Walker, Joelson, João Goulart, Loide Augusto, Gonçalo Costa, Diogo Brás, Bernardo Sousa, Tiago Rodrigues, Dimitar Mitrovski).



Treinador: Leonel Pontes.



Árbitro: Marcos Brazão (AF Algarve).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Pedro Mendes (68).



Assistência: cerca de 800 espetadores.