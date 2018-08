Benfica vence Sporting no primeiro dérbi da Liga Revelação

Lusa Comentários 28 Ago, 2018, 19:40 | Futebol Nacional

'Leões' e 'águias' partiam para ronda três com os mesmos pontos (seis), porém, a eficácia pertenceu aos visitantes, que tiveram nos pés de Daniel dos Anjos novo triunfo, aos 48 minutos.



Com o técnico da equipa principal José Peseiro presente na bancada, os 'leões' conseguiram impor o ritmo que desejaram na partida nos primeiros 45 minutos, encostando os 'encarnados' à sua defensiva, que apenas saíam a jogar, na maior parte das vezes, em transições rápidas.



Se Elves Baldé era o elemento em evidência nos sub-23 do Sporting com as constantes investidas do lado esquerdo, o Benfica não tinha ninguém que conseguisse perturbar os defesas 'leoninos'.



Depois de uma primeira parte sem lances de maior perigo para ambas as balizas, a equipa de José Lima até veio mais determinada dos balneários, contudo, foi o Benfica que inaugurou o marcador, ao minuto 48. As 'águias' souberem aproveitar a superioridade numérica no momento da jogada, que terminou com um remate cruzado de Daniel dos Santos.



Em desvantagem, o Sporting continuou em busca do tento que lhe valesse o empate, obrigando o Benfica a recuar linhas, tendo sobressaído o guarda-redes Celton Biai.







Jogo realizado no Estádio Aurélio Pereira, em Alcochete.



Sporting -- Benfica, 0-1.



Ao intervalo: 0-0.



Marcador:



0-1, Daniel dos Anjos, 48.







Equipas:



- Sporting: Diogo Sousa, Thierry Correia, Kiki Kouyate, Tiago Djaló, Pedro Empis, Tomás Silva (Mitrovski, 63), Daniel Bragança (Pedro Mendes, 88), Paulinho, Marco Túlio (Mees de Wit, 83), Elves Baldé e Pedro Marques.



(Suplentes: Stojkovic, Pedro Mendes, Nuno Moreira, João Oliveira, João Silva, Bruno Paz, Mitrovski e Mees De Wit).



Treinador: José Lima.



- Benfica: Celton Biai, Tomás Tavares, Pedro Álvaro (Miguel Nóbrega, 80), Gonçalo Loureiro, Nuno Tavares, Diogo Mendes, Gonçalo Rodrigues (Ilija Vukotic, 63), Daniel dos Anjos (David Barrero, 74), Úmaro Embaló, Edi Semedo (Vinícius Ferreira, 80) e Nuno Santos.



(Suplentes: Dylan Silva, Miguel Nóbrega, Ilija Vukotic, Nuno Cunha, Frimpong, Vinícius Ferreira, Simón Ramirez, Henrique Jocu, David Barrero, Rodrigo Conceição e Tiago Gouveia).



Treinador: João Tralhão.







Árbitro: Miguel Nogueira (AF Lisboa).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Marco Túlio (45), Thierry Correia (54), Diogo Mendes (65), Elves Baldé (66) e David Barrero (88).



Assistência: cerca de 1000 espetadores.