Benfica. Vieira assume crise e garante Jesus até ao fim do contrato

Em entrevista à BTV, por ocasião do 117.º aniversário do clube, Luís Filipe Vieira mostrou-se revoltado com a contestação que, disse, “não faz sentido nenhum”, quando, nas eleições de há quatro meses, “dois em cada três sócios do Benfica” votaram na sua lista.”, frisou Luís Filipe Vieira.





Ainda assim, o presidente das "águias" sublinhou que não entende a contestação de que é alvo e considerou que o clube “dificilmente ganha” se não tiver estabilidade, acusando o “comportamento que está agora a existir” de ser responsável por o clube ter demorado “39 anos para conquistar um bicampeonato”.Nesse sentido, e já depois de lembrar que segurou Jorge Jesus no comando da equipa, em 2013, após o técnico perder, “nos últimos minutos”, o campeonato, para o FC Porto, a Liga Europa, para o Chelsea, e a Taça de Portugal, para o Vitória de Guimarães, decisão após a qual o Benfica ganhou “tudo dali para a frente”.”, interpelou Vieira.O dirigente, de resto, lembrou que “toda a gente dizia que era o treinador que tinha de vir para o Benfica” e que “até as outras duas listas” que concorreram consigo à liderança do clube da Luz “apoiavam o Jorge Jesus”.”, lembrou Luís Filipe Vieira.





Falhas e objetivos







Depois, questionado sobre o que falhou no planeamento da época para que o Benfica esteja, neste momento, a 16 pontos do líder do campeonato, o Sporting, com um jogo a menos, Vieira garantiu que hoje faria tudo “igual” e assegurou que Jesus deu o seu aval a todas as contratações.”, garantiu.Ainda assim, Vieira admitiu que as aquisições feitas pelo Benfica antes do arranque do campeonato criaram “uma expetativa” nos adeptos e nas pessoas ligadas ao Benfica, mas garantiu que a crise de resultados não se deve à qualidade das contratações.”, sublinhou.





Quanto aos efeitos que a pandenia pode ter provocado na equipa respondeu: "Lembro-me que, quando tentámos adiar o jogo com o Nacional, fomos fustigados com 27 casos de covid, 10 deles eram jogadores. Sabemos o que se passou e os benfiquistas não devem minimizar o que aconteceu. As pessoas têm de entender que os jogadores que corriam normalmente entre nove e 12 quilómetros, não corram mais de sete quilómetros. Mas isto não é desculpa, é uma realidade. Tirando os lares, nunca li nem vi, 27 casos num curto espaço de cinco ou seis dias. Esta é que é a grande realidade. Ninguém abandonou o barco. Neste momento, a tal sombra já está aliviada".





Os jogadores, de resto, estão “conscientes dos objetivos”, que “estão bem definidos”, e neste aspeto o presidente do Benfica mostrou-se alinhado com Jorge Jesus, ao garantir que “” e que

“Caso isso não suceda, o segundo lugar será um grande objetivo, para irmos à Liga dos Campeões, e temos uma Taça de Portugal para conquistar. Já ganhámos um campeonato com oito pontos de atraso, já perdemos um com oito pontos de avanço. Temos de continuar a acreditar que é possível, mas é preciso que estejamos todos unidos nesse objetivo”, lembrou.