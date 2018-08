Benfica-Vitória de Guimarães abre campeonato da I Liga

Lusa Comentários 31 Jul, 2018, 20:32 / atualizado em 01 Ago, 2018, 07:23 | Futebol Nacional

De acordo com o que foi divulgado na página da Liga, a jornada decorre em quatro dias, abrindo na sexta-feira 10 de agosto com o jogo entre o vice-campeão nacional e os vitorianos, às 20:30, e encerrando apenas na segunda-feira, com a receção do Portimonense ao Boavista, às 20:15.

O campeão FC Porto estreia-se no sábado 11 de agosto frente ao Desportivo de Chaves, às 21:00, num dia com mais três jogos.

A jornada prossegue no domingo com outros três encontros, sendo que a Liga informa que dois deles, o Moreirense-Sporting (16:00) e o Feirense-Rio Ave (18:30), estão com horários sujeitos a alteração.

Programa da primeira jornada da Liga:

- 10 ago, sexta-feira:

20:30 Benfica -- Vitória de Guimarães (Btv).

- 11 ago, sábado:

16:30 Vitória de Setúbal -- Desportivo das Aves (SportTV).

16:30 Marítimo -- Santa Clara (SportTV).

19:00 Tondela -- Belenenses (SportTV).

21:00 FC Porto -- Desportivo de Chaves (SportTV).

- 12 ago, domingo:

16:00 Moreirense -- Sporting (SportTV).

18:30 Feirense -- Rio Ave (SportTV).

20:30 Sporting de Braga -- Nacional (SportTV).

- 13 ago, segunda-feira:

20:15 Portimonense -- Boavista (SportTV).