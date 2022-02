Benfica-Vizela abre 26.ª jornada da I Liga, Sporting encerra em Moreira de Cónegos

A receção do Benfica ao Vizela será o jogo inaugural da 26.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, enquanto o campeão nacional Sporting encerra a ronda no reduto do Moreirense, revelou esta segunda-feira a Liga de Clubes.