Beto Acosta junta-se a Frederico Varandas como `embaixador do Sporting`

Lusa Comentários 30 Ago, 2018, 20:47 | Futebol Nacional

O ex-jogador marcou hoje presença no lançamento da iniciativa, que decorreu numa unidade hoteleira de Lisboa, e mostrou-se satisfeito por poder promover o Sporting no seu país natal.



"Agradeço a Frederico Varandas por me ter chamado para integrar este projeto inovador. Tenho sentido um carinho muto grande por parte dos adeptos. Da minha parte irei ajudar na Argentina para elevar ao ponto mais alto o nome do Sporting", afirmou durante a apresentação.



Para Frederico Varandas torna-se fundamental a ligação com os antigos atletas do Sporting, porque são referências para a valorização da marca Sporting.



"É muito importante ter a marca Sporting à dimensão desportiva do clube. Precisamos de ter uma marca global, uma marca internacional. Precisamos para isso de usar as nossas melhores lanças e estas são as referências como o Beto Acosta porque permitem chegar mais longe, no país onde estão, para potenciar a marca e criando valor para o Sporting", disse Frederico Varandas.



O 'onze' inicial hoje apresentado conta com a colaboração de Hilário (Moçambique), Tomislav Ivkovic (Croácia), Juskowiak (Polónia), Anderson Polga e Luisinho (Brasil), Salif Keita (Mali), Naybet (Marrocos), Rodrigo Tello (Chile), Marius Niculae (Roménia), Mbo Mpenza (Bélgica) e Beto Acosta. Os restantes 19 elementos serão conhecidos proximamente.



Segundo Rahim Ahamad, que terá a seu cargo o pelouro da internacionalização, caso Frederico Varandas seja eleito, garante que tudo está pensado ao pormenor, ao ponto de adaptar cada campanha à realidade do país onde será desenvolvida e apresentada.



Concorrem à presidência do Sporting, além de Frederico Varandas, outros seis candidatos: Pedro Madeira Rodrigues, João Benedito, Dias Ferreira, José Maria Ricciardi, Rui Jorge Rego e Fernando Tavares Pereira.



As eleições estão agendadas para 08 de setembro.