Beto anunciado pela Udinese em empréstimo com opção de compra obrigatória

Depois do pedido público para sair e do inquérito disciplinar instaurado pelo emblema algarvio, chegou ao fim a ‘novela’ de um dos nomes mais falados no mercado de transferências nacional com a ida do avançado português para o clube que terminou no 14.º lugar do campeonato italiano na época anterior.



Depois de impressionar no Olímpico do Montijo, do Campeonato de Portugal, com 21 golos, Beto chegou a Portimão em 2019/20 para representar os sub-23, tendo apontado 13 golos, o que lhe valeu a chamada à equipa principal.



Na época anterior, o futebolista de 23 anos apontou 11 golos e já esta época fez o gosto ao pé por duas vezes nas três jornadas disputadas da I Liga.