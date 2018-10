Bino admite ser preciso substituir Aboubakar

Mário Aleixo - RTP Comentários 01 Out, 2018, 12:27 / atualizado em 01 Out, 2018, 12:27 | Futebol Nacional

Em declarações à Antena 1 Bino vê Soares ter vantagem no acompanhamento a Marega no ataque portista.





A lesão de Aboubakar surgiu na pior altura para o avançado camaronês.O próximo problema está na Liga dos Campeões mas para consumo interno, na Luz, no próximo domingo, e depois de ter ultrapassado o rival na classificação, os “dragões” ficaram mais confortáveis na abordagem ao jogo com o Benfica.Sendo assim é o Benfica que vai ter que se expor mais.A visão de Bino sobre o momento do Porto e esse clássico que vai dominar a próxima jornada, a 7.ª do campeonato, marcado para domingo, a partir das 17h30, no Estádio da Luz.