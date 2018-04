"Bis" de Pelé, de grande penalidade, dá triunfo ao Rio Ave na luta pelo quinto lugar

Lusa Comentários 29 Abr, 2018, 18:05 / atualizado em 29 Abr, 2018, 18:05 | Futebol Nacional

O jogador do Rio Ave Pelé disputa a bola com o jogador do GD Chaves Tiba | Alexandre Ribeiro - Lusa

O médio marcou os dois golos dos vila-condenses, ao converter dois penáltis, aos 66 e 80 minutos, a castigarem faltas sobre Guedes, enquanto Mattheus Pereira marcou para os flaviense já nos descontos, aos 90+4.

Com este triunfo, o Rio Ave `reforçou` o quinto lugar, com 47 pontos, mais três do que o Marítimo, que ainda hoje recebe o FC Porto. Os vila-condenses têm vantagem no confronto direto com o Marítimo, equipa que venceram por 3-0 em casa e perderam 1-0 fora.

O Desportivo de Chaves caiu para a oitava posição, com os mesmos 41 pontos do Boavista.