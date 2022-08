Boateng regressa ao Rio Ave para reforçar o ataque

O extremo ganês, de 26 anos, assinou um compromisso válido por duas temporadas com os vila-condenses, regressando ao clube nortenho, que já representou em 2014/15.Após a saída dos Arcos, Boateng jogou no Moreirense e no Levante, de Espanha, tendo depois rumado ao futebol chinês, onde alinhou nas três últimas temporadas.O avançado já está a treinar em Vila do Conde sob as ordens do técnico Luís Freire, mas ainda não deve ser opção para o jogo de sexta-feira, frente ao Estoril Praia, da terceira jornada do campeonato.