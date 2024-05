Boavista apenas tem em mente a manutenção na I Liga

“O meu único objetivo é conseguir ajudar estes rapazes a ficarem na I liga. De uma forma mais ou menos brilhante, com mais ou menos vitórias, se conseguirmos o nosso objetivo, para mim é perfeito”, afirmou Jorge Simão.



O técnico axadrezado falava na conferência de imprensa de antevisão desse jogo com o já despromovido Vizela, em que o Boavista, com 31 pontos, lutará pela permanência no primeiro escalão do futebol profissional português.



A partida está marcada para as 15h30 no Estádio do Bessa, no Porto, e à mesma hora jogam também o Estrela da Amadora (30 pontos), em casa com o Gil Vicente, e o Portimonense (29 pontos), fora com o Farense, que irão procurar igualmente garantir a manutenção.



A equipa que terminar em 16.º vai ter de disputar o play-off de manutenção, enquanto as outras duas formações vão assegurar a permanência.



“A única coisa que está nas nossas mentes é ficar na I Liga”, resumiu Jorge Simão, o terceiro treinador que o Boavista teve esta época, depois de Petit e de Ricardo Paiva.



Jorge Simão entrou com a missão de fazer os últimos cinco jogos e tentar evitar a despromoção, mas para já não alcançou qualquer vitória e agora chega à última jornada sem a permanência assegurada.



“Fizemos dois bons jogos em casa e dois bons jogos fora. Acabámos os dois jogos fora a jogar muito tempo ainda com dez jogadores e ambos, não tendo trazido pontos, foram boas performances”, considerou.



O treinador boavisteiro prosseguiu a sua avaliação afirmando que, “em casa”, faltou “marcar mais golos do que o adversário”.



“Espero que amanhã [sábado] o cenário se altere neste ponto”, completou.



O técnico conta com o apoio dos adeptos boavisteiros e com “uma casa muito bem composta. Fonte axadrezada disse serem esperados mais de 20 mil espetadores no Estádio do Bessa.



“Toda a envolvente no apoio ao Boavista vai ser um fator importante para nós. Temos de levar este jogo como temos levados todos os outros, para entrar com aquilo que temos para fazer perfeitamente claro e com o estado emocional ideal, nem superexcitado nem relaxado”, acrescentou.



O Boavista que espera é muito à semelhança ao que tem vindo a fazer, principalmente nos quatro jogos sob o seu comando técnico.



“Em muitos momentos jogámos bom futebol e outros momentos bom futebol ofensivo e noutros jogamos de uma forma muito consistente defensivamente e com muita alma. Se conseguir replicar isto nos jogadores, esta é a receita”, frisou.



Jorge Simão disse ainda que o Boavista merece ficar na I Liga pelo que é, “por este grupo de jogadores e por todas as dificuldades que eles foram atravessando no decurso desta época, que são públicas”.



“Dependemos de nós”, reforçou.



O lateral direito Pedro Malheiro e o médio Makouta estão castigados e são baixas certas, mas o técnico disse haver “outros que são bons jogadores também e que vão ajudar a equipa a seguir para a frente”.



O Boavista, 14.º classificado, com 31 pontos, recebe esta sábado o Vizela, 17º e já despromovido, com 25 pontos, em jogo da 34.ª e última ronda da I Liga portuguesa de futebol marcado para as 15h30, no Estádio do Bessa, no Porto, com arbitragem de Tiago Martins, de Lisboa.