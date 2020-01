Boavista apresenta "melhorias significativas" e o que lhe falta é "uma vitória"

Daniel Ramos anteviu hoje, em conferência de imprensa, a deslocação do Boavista a Vila do Conde para defrontar o Rio Ave, no domingo, para a 17.ª jornada do campeonato, referindo que este será "um jogo extremamente complicado".



"Temos comportamentos positivos e vemos melhorias significativas. Pena é que os resultados não estejam a acompanhar aquilo que são indicadores importantes de uma forma de atuar diferente", considerou.



O técnico leva dois jogos no comando técnico ‘axadrezado’ desde que substituiu Lito Vidigal e apenas somou um ponto, na sua estreia frente, ao Portimonense (1-1), em casa. Uma jornada depois, e novamente perante os seus adeptos, a equipa perdeu com o Famalicão (0-1).



Daniel Ramos considera que a sua equipa revelou indicadores positivos e concordou que "é aceitável" sublinhar que o Boavista sente muitas dificuldades para fazer golos (13 em 16 jornadas), sendo que o seu avançado titular, o sérvio Nikola Stojiljkovic, marcou apenas dois nos 13 jogos que disputou.



"Se olharmos para a performance do passado do Stojiljkovic, ele tem golos, mas, neste momento, não está a conseguir materializar", acrescentou, lembrando haver no plantel jogadores com um "registo interessante" de golos no passado recente.



Yusupha e Cassiano foram os exemplos nomeados. "Havendo necessidade de alterar, estamos cá para tomar decisões. Se olharmos para o rendimento do Stojiljkovic comigo, ele tem um golo em dois jogos. É mau? Não", completou.



Daniel Ramos espera que a sua equipa possa ter a "capacidade de resposta" adequada, independentemente do adversário, pedindo-lhe "que seja sólida no processo ofensivo e defensivo" e, também, que tenha "objetividade frente à baliza, independentemente da percentagem de posse de bola".



“O Boavista tem de ser uma equipa que cria oportunidades. Olhando para os dois jogos, a equipa respondeu bem, isto olhando para o passado. A criação de oportunidades aumentou? claramente. Caudal ofensivo aumentou? claramente. O que nos está a faltar são os resultados", sustentou o técnico ‘axadrezado’.



De acordo com o sucessor de Lito Vidigal, “a equipa merecia mais” do que o ponto conquistado, tendência que vai tentar inverter face ao conjunto de Vila do Conde.



"Conheço bem a equipa do Rio Ave, ou grande parte dos jogadores, e existe muita qualidade e uma ideia de jogo que já vem do passado e que tem sido bem pincelada pelo [treinador] Carlos Carvalhal, que tem dado o seu toque pessoal à equipa", explicou.



Quanto a possíveis reforços, Daniel Ramos disse que os perfis estão identificados e que só interessam quem possa acrescentar valor, assinalando, igualmente, que o aspeto desportivo terá de ser conciliado com o lado financeiro.



O Boavista, nono classificado, com 19 pontos, e o Rio Ave, sétimo, com 22, defrontam-se no domingo, para a 17.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, num jogo marcado para as 20h00, em Vila do Conde.