Boavista arranca com 24 jogadores

30 Jun, 2017

Os reforços são os guarda-redes Raphael Siegel (ex-West Ham, Inglaterra) e Assis (ex-Leixões), os defesas Raphael Rossi (ex-Swindon Town, Inglaterra), Stéphane Sparagna (ex-Auxerre, França) e Vítor Bruno (ex-Feirense), os médios Alex Rodriguez (ex-Wellington Phoenix) e Aymen Tahar (ex-Gaz Metan, Roménia) e os atacantes Mateus (ex-Arouca) e Yusupha Njie (ex-FUS Rabat, Marrocos).



Yusupha vai para o Boavista emprestado pelo FUS Rabat, mas "ainda não se apresentou, pois joga domingo" pelo clube marroquino frente ao Kampala City, do Uganda, informaram os 'axadrezados'.



Miguel Leal mantém-se como técnico principal e uma das suas principais tarefas será a reconstrução do eixo central defensivo da equipa, visto que os centrais brasileiros Philipe Sampaio e Lucas Tagliapietra estão fora, o primeiro porque terminou contrato e o segundo porque foi para o LDU Quito, do Equador.



O treinador também terá de encontrar uma alternativa para Iuri Medeiros, jogador que foi uma das peças-chave do Boavista e o melhor marcador da equipa, com sete golos no campeonato, mas que se encontrava emprestado pelo Sporting e voltou agora a Alvalade.



Em maio, o técnico disse que o Boavista ambicionava para esta época, pelo menos, "igualar" o nono lugar obtido na I Liga 2016/17, mas com a expetativa de "ter mais algum crescimento".



O Boavista pretende ceder os avançados Idé e Lovro Medic e o extremo Mbala e rescindiu contratos com Digas, Mohamed Daf e Schembri.







Plantel provisório do Boavista para 2017/2018:



- Guarda-redes: Mikael Meira, Raphael Siegel (ex-West Ham, Ing) e Assis (ex-Leixões).



- Defesas: Aidi Fulang, Edu Machado, Henrique, Raphael Rossi (ex-Swindon Town, Ing), Stéphane Sparagna (ex-Auxerre, Fra), Talocha, Tiago Mesquita e Vítor Bruno (ex-Feirense).



- Médios: Alex Rodriguez (ex-Wellington Phoenix, Aus), Aymen Tahar (ex-Gaz Metan, Rom), Carraça, Fábio Espinho, Idris, Makhmudov, Rochinha e Samu.



- Avançados: Bukia, Iván Bulos, Mateus (ex-Arouca), Renato Santos, Rochinha e Yusupha Njie (ex-FUS Rabat, Mar).



Treinador: Miguel Leal.







Saídas: Anderson Correia (Nea Salamis, Chp), Anderson Carvalho, Carlos Santos, Digas, Philie Sampaio, Idé, Iuri Medeiros (Sporting), Lucas Tagliapietra (LDU Quito, Equ), Mbala, Mohamed Daf, Schembri (Apollon Limassol, Chp) e Tengarrinha (Politehnica Iasi, Rom).