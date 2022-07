Boavista bate equipa de sub-19 por 3-0 no primeiro ensaio da pré-temporada

O Boavista derrotou hoje a formação de sub-19 ‘axadrezada’, por 3-0, no primeiro encontro de pré-temporada, disputado no complexo contíguo ao Estádio do Bessa, no Porto, informou o clube da I Liga de futebol nas redes sociais.