Boavista bate Penafiel por 3-1 em jogo particular

Com 31 minutos jogados, o conjunto de Petit inaugurou o marcador por intermédio de Salvador Agra que, lançado na profundidade, fez um 'chapéu' sobre o guardião duriense.



A vantagem 'axadrezada' acabaria por durar pouco, com Hugo Firmino, aos 35, a restabelecer a igualdade para o Penafiel, num remate cruzado que ainda embateu no poste antes de entrar no fundo das redes.



Já no segundo tempo (50), Chidozie, central que regressou aos boavisteiros de empréstimo aos croatas do Hajduk Split, cabeceou para o 2-1, na sequência de um pontapé de canto.



Apenas dois minutos depois, Tiago Morais fechou as contas do jogo, ao responder a um cruzamento de Salvador Agra, que já havia assistido no golo anterior, estabelecendo, de cabeça, o resultado final.



Petit iniciou a partida com João Gonçalves, Pedro Malheiro, Chidozie, Rodrigo Abascal, Bruno Onyemaechi, Sebastian Pérez, Makouta, Reisinho, Bruno Lourenço, Bozenik e Salvador Agra.



O treinador utilizou ainda, no decorrer do encontro, Jeriel De Sanctis, Tiago Morais, Filipe Ferreira, Vukotic, Ibrahima, Joel Silva, Martim Tavares, Luís Santos e Berna.



O Boavista reagiu assim à eliminação prematura na Taça da Liga, diante do União de Leiria, nas grandes penalidades, naquele que foi o primeiro jogo oficial da temporada, e continua a preparação para a difícil receção ao campeão nacional Benfica, na primeira jornada do campeonato, em 14 de agosto.



Já o Penafiel, que arrancou a época em falso, ao também ser afastado nas grandes penalidades, após um empate frente ao Nacional no tempo regulamentar, procura chegar na máxima força à ronda inaugural da II Liga, na qual enfrenta o Leixões em casa (13 de agosto).