Boavista contrata médio brasileiro Sauer na Bulgária

Lusa Comentários 23 Jan, 2019, 19:33 | Futebol Nacional

Sauer, de 25 anos, é um esquerdino que passou pelo Santos, do Brasil, e pela Coreia do Sul, tendo-se transferido para o Botev Plovdiv na época passada. Marcou um golo em 21 jogos na sua primeira temporada búlgara e dois nos 19 encontros que já disputou esta época.



Este é o segundo reforço de inverno oficializado pelo Boavista depois do extremo brasileiro Perdigão, ex-Chaves, anunciado terça-feira, e são ambos jogadores de perfil ofensivo. Disputadas 18 jornadas da I Liga portuguesa de futebol, os axadrezados marcaram apenas 12 golos.



O Boavista ocupa o 15.º lugar, primeiro acima da zona de despromoção, com 16 pontos, e na próxima ronda, a 19.º, joga com o Benfica no Estádio na Luz, em Lisboa