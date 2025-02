Boavista e E. Amadora abrem jornada em duelo de "aflitos"

Os "axadrezados", que anunciaram na segunda-feira a chegada do novo treinador Lito Vidigal, em substituição do italiano Cristiano Bacci, não vencem há mais de três meses, quando derrotaram fora o Gil Vicente, em 2 de novembro.Desde então, a equipa, que está afundada no último lugar do campeonato (12 pontos), contabiliza 11 jogos sem qualquer triunfo, com oito derrotas, seis das quais nos últimos jogos, e três empates.



Na tentativa de se "salvar", o Boavista comunicou esta semana a chegada de nove reforços, que estavam livres de vínculo e que poderão ir a jogo, entre os quais o central Steven Vitória, o guarda-redes checo Tomas Vaclik, o lateral francês Layvin Kurzawa ou o médio neerlandês Marco van Ginkel.





Lito Vidigal, na antevisão, abordou a nova vida boavisteira: "Trabalho é sempre, mas acima de tudo é uma missão. Pelo momento, pelo que foi acontecendo e pelo que o presidente já falou. Acaba por se tornar uma missão e eu não me importo de a assumir. Não sei se é o maior desafio da minha carreira, mas continuo a dizer que o Boavista é o maior clube que já treinei. O Boavista tem alma".





Do lado do Estrela da Amadora, que é 16.º e antepenúltimo classificado, em posição de play-off de manutenção, a equipa também procura no Bessa um regresso às vitórias, depois de dois empates e quatro derrotas.







Não obstante visitar a casa do último classificado, o técnico dos tricolores José Faria espera um dos jogos mais complicados da época: "Sabemos o que vamos encontrar, vai ser dos jogos mais difíceis da época, até pela carga emocional que traz, pelo posicionamento das duas equipas, mas está na hora de nos chegarmos à frente e de irmos ao Bessa lutar pelo melhor resultado possível".





O jogo, com início às 20h15 e arbitragem de Luís Godinho, opõe duas equipas em desespero de pontos.