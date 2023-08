Boavista e Estoril Praia empatam sem golos a uma semana da estreia na I Liga

Boavista e Estoril Praia empataram hoje 0-0, em encontro de preparação decorrido a uma semana do arranque da I Liga de futebol, no relvado secundário do Estádio do Bessa, no Porto, confirmou à agência Lusa fonte ‘axadrezada’.

Um dia depois de terem perdido com o Paços de Ferreira (3-2), recém-despromovido à II Liga, as ‘panteras’ alcançaram a primeira igualdade em oito ‘ensaios’ na pré-temporada e incluíram no ‘onze’ inicial o guarda-redes João Gonçalves, os defesas Pedro Malheiro, Chidozie, Rodrigo Abascal e Bruno Onyemaechi, os médios Sebastián Pérez, Gaius Makouta e Miguel Reisinho, e os avançados Masaki Watai, Tiago Morais e Jeriel De Santis.



Luís Pires, Gonçalo Almeida, Filipe Ferreira, Ibrahima Camará, Bernardo Conceição, Joel Silva, Ilija Vukotić, Bruno Lourenço, Luís Santos, Salvador Agra, Róbert Bozeník, Tiago Machado e Martim Tavares foram suplentes utilizados pelo técnico Petit durante o duelo.



O Estoril Praia, que não detalhou as escolhas realizadas por Álvaro Pacheco, cumpriu o seu quinto teste e prossegue invicto na preparação para a época 2023/24, que já se tinha iniciado oficialmente com êxitos nas receções aos ‘secundários’ Paços de Ferreira (2-0) e Belenenses (5-1), na primeira e segunda eliminatórias da Taça da Liga, respetivamente.



A prestação do Boavista nessa competição resumiu-se à derrota sofrida em casa face à União de Leiria, recém-promovida à II Liga e atual campeã da Liga 3, no desempate por grandes penalidades (4-5), após um empate sem golos no final do tempo regulamentar.



Os ‘axadrezados’ vão estrear-se na 90.ª edição da I Liga com uma receção ao campeão nacional Benfica, em 14 de agosto, no dia seguinte à visita do Estoril Praia ao Arouca.