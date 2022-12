Boavista e Viseu disputam vaga nas "meias" da Taça da Liga

Os "axadrezados", 11.ºs classificados da I Liga, procuram a segunda presença seguida na "final four" da mais recente competição profissional portuguesa de futebol, depois de terem vencido o Grupo F, perante Vitória de Guimarães, BSAD e Vilafranquense.Pela frente, o Boavista, que não perde há três jogos, vai encontrar o emblema viseense, vencedor do Grupo H, face aos primodivisionários Famalicão e Estoril Praia, mas também Torreense e Tondela.O Académico de Viseu, comandado por Jorge Costa, não perde desde 12 de setembro, somando 14 jogos seguidos sem derrotas.O vencedor do embate marcado para as 20h15, no Estádio do Fontelo, em Viseu, vai defrontar o campeão nacional FC Porto ou o Gil Vicente, finalista derrotado em 2011/12, na "final four" da 16.ª edição da prova, que volta a decorrer pela terceira época seguida no Estádio Municipal de Leiria, entre 24 e 28 de janeiro de 2023.Na outra meia-final, o Sporting, vencedor das duas últimas edições, vai defrontar o vencedor do embate entre Moreirense e Arouca, marcado para quinta-feira.