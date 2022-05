Boavista garante ter situação salarial regularizada junto da Liga de clubes

"O Boavista tem a situação salarial regularizada com todos os seus profissionais. Não há salários em atraso. A validação do pagamento dos salários junto da LPFP, que vai acontecer nos próximos dias, está apenas dependente de questões formais", explicou fonte da administração liderada por Vítor Murta, após a notificação da Liga de clubes.



Além do Boavista, do escalão principal, Leixões, Trofense e os despromovidos Varzim e Académica, todos da II Liga, falharam junto do organismo presidido por Pedro Proença a demonstração da inexistência de dívidas salariais quanto aos meses de março e abril.



"Como é do conhecimento público, o Boavista está inserido num grupo que contempla a existência de vários clubes e tem as suas contas auditadas internamente, o que faz com que, por vezes, haja atrasos nas formalidades que são necessárias entregar na LPFP", agregou a mesma fonte do Boavista, que dispõe de 15 dias para regularizar a situação.



Os 'axadrezados' acabaram a edição 2021/22 da I Liga na 12.ª posição, com 38 pontos, 10 acima da zona de despromoção direta, logrando a oitava permanência consecutiva.