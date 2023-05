Boavista livre da sanção de dois jogos à porta fechada

Fonte ligada ao processo confirmou à agência Lusa a decisão deliberada por aquela instância judicial, que deu provimento ao recurso apresentado pelos portuenses sobre a sanção conhecida há quase um ano, que também implicava uma multa de 38.250 euros.O Boavista foi castigado pelo CD da FPF em 14 de junho de 2022, depois da abertura de um processo disciplinar por incidentes verificados durante o empate na receção ao Estoril Praia (1-1), em 27 de setembro de 2021, da sétima jornada da edição 2021/22 da I Liga.O órgão federativo invocou a infração do 113.º artigo do regulamento disciplinar da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, que prevê a realização de dois a cinco jogos à porta fechada e a aplicação de uma coima acessória entre 250 e 1.250 unidades de conta aos clubes que “promovam, consintam ou tolerem a exibição de faixas e cânticos de slogans racistas ou, no geral, quaisquer comportamentos que possam atentar contra a dignidade humana em função da raça, língua, religião, origem étnica, género ou orientação sexual”.Em 16 de novembro do ano passado, o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) já tinha dado razão ao Boavista, decisão mantida pelo Tribunal Central Administrativo do Sul (TCAS) e até se esgotarem as possibilidades de recurso junto do Supremo Tribunal Administrativo.Os "axadrezados" escapam à realização das duas partidas à porta fechada originalmente ditadas pelo CD da FPF, mas estão obrigados a cumprir outra sanção similar de um jogo sem adeptos no Estádio do Bessa, no Porto, com data e adversário ainda por designar.O Supremo Tribunal Administrativo negou há quase três semanas o recurso apresentado pelo Boavista sobre a decisão do órgão disciplinar federativo, após o incumprimento de deveres nas receções ao Moreirense (1-0), em 19 de dezembro de 2021, da 15.ª jornada da última edição do campeonato, e ao Vizela (2-2), em 6 de fevereiro de 2022, da 21.ª.O 10.º classificado da I Liga, com 40 pontos, recebe apenas o Sporting de Braga até ao fim da época, num duelo da 33.ª e penúltima jornada, que está previsto para 20 de maio.