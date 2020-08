Boavista, Oliveirense, Vilafranquense e Casa Pia juntam-se à direção da LPFP

Além do presidente da LPFP, Pedro Proença, e do representante da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), mantêm-se na direção as sociedades desportivas de FC Porto, Sporting e Rio Ave, este último que já tinha substituído o Benfica, em maio.



Além destes três emblemas, Boavista e Farense foram cooptados "enquanto representantes da I Liga", sendo que os algarvios já faziam parte do executivo desde maio, então como mandatários dos clubes da II Liga.



Em representação dos emblemas da II Liga, foram eleitos "por unanimidade" Oliveirense, Vilafranquense e Casa Pia, que completam a direção da LPFP para a época 2020/21.