Boavista precisa de "coragem para poder vencer" o Sporting

Lusa Comentários 08 Mar, 2019, 17:53 | Futebol Nacional

Lito Vidigal desvalorizou a ausência do goleador leonino Bas Dost neste jogo, devido a um traumatismo, vincando que "o Sporting é um clube forte" e é com base nesta ideia que o Boavista pretende abordar o jogo.



"Não vamos olhar nunca a individualidades. É claro que há sempre um jogador ou outro que pode estar em melhor forma, mas se olharmos para um jogador só e não olharmos para o todo teremos mais dificuldades", salientou.



O técnico falou de Bruno Fernandes, que tem tido um papel nuclear no Sporting de Marcel Keizer, com golos e assistências que deram pontos, considerando ser "o melhor jogador a atuar em Portugal neste momento".



"Vamos fazer o nosso jogo, pensando no coletivo do Sporting e percebendo que o Bruno tem crescido muito", acrescentou Lito Vidigal.



O treinador referiu que "o Sporting está a procurar entrar nos três primeiros lugares da classificação" e o Boavista precisa de "ter atitude e coragem para poder vencer".



"É um jogo difícil, mas temos de encarar este jogo pensando na vitória. Não consigo pensar de outra forma e os meus jogadores também não podem pensar de outra forma. Temos de ser inteligentes na abordagem ao jogo, mas ter também a coragem suficiente para competir para vencer", reforçou.



"Sabendo das dificuldades que o jogo nos vai trazer, temos de pensar no que podemos fazer e percebermos como podemos competir e tentar vencer. O mais importante é termos essa audácia apara competir e pensar sempre que é possível tirar pontos ao Sporting", afirmou.



Lito Vidigal insistiu muito na ideia de que o Boavista pode ganhar este jogo, embora "sabendo que este jogo é mais difícil e que a probabilidade de o vencer é menor em relação a outros adversários".



"Temos algumas possibilidades de vencer. Se a equipa tiver coragem e, acima de tudo, trabalhar de forma coletiva temos possibilidade de somar pontos e é nisso que acreditamos. E é dessa forma que vamos entrar em campo", reforçou.



Nos dez jogos anteriores ente as duas equipas no Estádio do Bessa, o Sporting venceu cinco, empatou três e perdeu dois, o último dos quais, por 2-0, em 05 de janeiro de 2008, com golos de Marcelão e Jorge Ribeiro.



O Boavista procura manter-se afastado da zona de despromoção, da qual está separado por três pontos e o Sporting ambiciona chegar ao pódio, o que passa, em primeira instância, por alcançar o Braga, atual terceiro classificado, com mais três pontos.



Os responsáveis 'axadrezados' decidiram, entretanto, decidiu oferecer entrada grátis neste jogo às sócias com as quotas em dia, associando-se assim ao Dia da Mulher, que se celebra hoje.



Sem jogadores castigados, a equipa continua sem poder contar com os lesionados Helton Leite, Sparagna e Rafael Costa.



O Boavista, 11.º classificado, com 26 pontos, recebe no sábado, às 20:30, o Sporting, quarto, com 49, para a 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.