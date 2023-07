Boavista prolonga empréstimo do médio Masaki Watai por mais um ano

“Depois de um ano de bastante aprendizagem, sinto-me mais preparado para fazer uma grande temporada. Estou muito contente por ter a possibilidade de continuar a jogar num grande clube e vou dar sempre o máximo para conseguirmos atingir os nossos objetivos”, vincou o médio, em declarações reproduzidas pelo sítio oficial das ‘panteras’ na Internet.



Autor de um golo e uma assistência nos 18 duelos disputados na época anterior, Masaki Watai, de 23 anos, mostrou-se “obviamente feliz” por poder continuar nos ‘axadrezados’.



“Tive essa oportunidade de evoluir com o ‘mister’ Petit, que me ensinou muito, e sinto-me capaz de fazer mais e melhor do que no último ano. Conheço os meus companheiros de equipa, o clube e a I Liga e estou completamente adaptado e pronto para mostrar o meu potencial”, afiançou o médio, que já foi campeão do segundo escalão nipónico, em 2020.



Masaki Watai vai juntar-se na segunda-feira aos trabalhos de pré-temporada do Boavista, cuja estreia oficial em 2023/24 está marcada para 24 de julho, às 20:15, com a receção à União de Leiria, recém-promovida à II Liga, em desafio da primeira fase da Taça da Liga.



“Estou ansioso por começar a treinar de novo com os meus colegas de equipa e já tenho saudades deles. Temos um plantel forte, com qualidade e muito unido. Vamos trabalhar para continuarmos o caminho da última época e voltarmos a jogar bom futebol”, desejou.