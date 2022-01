Boavista punido com um jogo à porta fechada por incumprimento de deveres

"Em 04 de janeiro de 2022 foi proferida decisão que condenou a Boavista Futebol Clube - Futebol, SAD na sanção de multa no valor de 2.040 euros e ainda com a sanção de realização de um jogo à porta fechada", lê-se em comunicado publicado hoje pela secção profissional daquele órgão disciplinar no sítio oficial da entidade federativa na Internet.

Em causa estão infrações ao regulamento da Liga Portuguesa de Futebol Profissional no primeiro ponto do artigo 127.º, alusivo à inobservância de outros deveres, e nos quinto e sexto pontos do artigo 87.º-A, dedicado ao incumprimento de deveres de organização.

"O clube que não instale e mantenha em funcionamento um sistema de videovigilância de acordo com o preceituado nas leis aplicáveis é punido com a sanção de multa entre o mínimo de 50 e o máximo de 100 unidades de conta. Em caso de reincidência no ilícito, para além da sanção prevista, o clube é punido com a sanção de realização de um a dois jogos à porta fechada", frisam os quinto e sexto pontos do artigo 87.º-A do regulamento.

O Boavista, 11.º colocado da I Liga, com 16 pontos, recebeu o Belenenses SAD na nona jornada e volta a atuar no Estádio do Bessa, no Porto, no sábado, às 20:30, em encontro ante o Tondela, a contar para a 17.ª ronda, a primeira de 2022 e última da primeira volta.