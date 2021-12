Boavista quebra jejum antes do Natal perante Moreirense em colapso

No Estádio do Bessa, o francês marcou aos 34 minutos e ‘selou’ a terceira vitória dos portuenses na prova, todas como visitados, três dias após a goleada caseira ao Sporting de Braga (5-1), que valeu um inédito apuramento para a ‘final four’ da Taça da Liga.



Com o primeiro triunfo em três jornadas na I Liga sob alçada de Petit, o Boavista subiu ao nono lugar, com 15 pontos, afastando-se da zona de descida, na qual está o Moreirense, 17.º e penúltimo, com nove, tendo sofrido o segundo desaire seguido com Lito Vidigal.



Ainda a desfrutarem do êxito na Taça da Liga, os anfitriões trocaram o castigado Jackson Porozo por Tiago Ilori, enquanto Hamache rendeu Filipe Ferreira, sendo orientados no banco de suplentes pelos adjuntos Mário Nunes e Nuno Pereira, face ao castigo de Petit.



Já Lito Vidigal, de regresso ao Bessa, onde trabalhou em 2019, mudou três titulares após a derrota ante o Portimonense (1-0), devolvendo ao ‘onze’ Lazar Rosic, determinante a impedir Yusupha de marcar ao quarto minuto, já com o ‘guardião’ Kewin fora do alcance.



Depois de Yusupha ter rematado para defesa apertada de Kewin, aos 25 minutos, e de Gustavo Sauer errar o alvo em dose dupla, aos 26 e 27, o brasileiro tocou na esquerda com o gambiano, que temporizou e serviu de calcanhar Hamache, que marcou, aos 34.



Lito Vidigal refrescou o meio-campo para a segunda etapa, ao substituir Fábio Pacheco e Filipe Soares por Nikola Jambor e Sori Mané, respetivamente, e encheu-se de frustração logo aos 48 minutos, quando um cabeceamento certeiro de Rafael Martins na área foi invalidado por fora de jogo do brasileiro na altura do cruzamento de Paulinho na direita.



Os pupilos de Petit, que trabalhou no Moreirense em 2018, preocuparam-se mais em cerrar fileiras, espreitando perigo nas saídas para contra-ataque, sobretudo em ameaças de Petar Musa.



À procura de tirarem dividendos da quebra física do Boavista, que competiu pela terceira vez em oito dias, os minhotos intensificaram processos com o avanço do relógio, mas só desequilibraram aos 64 minutos, com Rafael Bracali a negar o empate ante Walterson.



Era o ‘canto do cisne’ dos visitantes, que não foram capazes em mais nenhum momento de desmantelarem um bloco coeso e moralizado das ‘panteras’, que até acabaram em inferioridade numérica, por expulsão de Nathan nos descontos, sem beliscarem uma quadra natalícia animadora, quando ainda há poucos dias pareciam estar em alvoroço.