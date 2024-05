Boavista salda dívida ao Moreirense por Camará

A recém-eleita administração da SAD presidida por Fary Faye resolveu o processo, que tinha dado entrada em 29 de fevereiro, ainda durante o mandato de Vítor Murta, no Juízo de Execução de Guimarães, revelou fonte do clube "axadrezado" à agência Lusa.



Ibrahima Camará, de 25 anos, trocou o Moreirense pelo Boavista no verão de 2022 e já acumulou 44 encontros ao serviço do emblema do Bessa, 16 dos quais esta temporada.



O Boavista segue na 14.ª posição da I Liga, com 31 pontos, mais um do que o Estrela da Amadora, 15.º, e dois acima do Portimonense, 16.º, em vaga de acesso ao play-off de manutenção, lutando com esses clubes pela fuga à descida na 34.ª e derradeira jornada.



Os "axadrezados" recebem o já despromovido Vizela, enquanto os "tricolores" enfrentam o Gil Vicente na Reboleira e os algarvios visitarão o vizinho Farense.



Longe dessas contas pela permanência surge o Moreirense, que acumula 52 pontos e já sabe que finalizará no sexto lugar, o último de acesso à edição 2024/25 da Taça da Liga.