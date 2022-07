Boavista sofre quarta derrota na pré-época ao perder com Varzim por 3-0

De acordo com as informações cedidas pelos poveiros, Latón, o espanhol Iván Quivira e o nigeriano Onyeka Osemene marcaram os golos do triunfo do Varzim, que prossegue invencível no defeso, após ter batido Académica e Paredes, ambos da Liga 3, por 2-0.



O Boavista já tinha perdido na pré-época com o também primodivisionário Arouca (0-2) e frente a Feirense (0-1) e Leixões (0-1), ambos da II Liga, contando também dois empates e três vitórias - duas sobre a equipa de sub-19 e outra com o ‘secundário’ Nacional (1-0).



A formação de Petit tem novo teste agendado para o final da tarde, a partir das 19:00, na Trofa, onde será convidado do jogo de apresentação do Trofense, do segundo escalão.



O Boavista, 12.º colocado na edição 2021/22 da I Liga, mede forças com o Portimonense em 07 de agosto, no Estádio Municipal de Portimão, na ronda inaugural do campeonato, enquanto o Varzim vai estrear-se na Liga 3 a receber o Sporting de Braga B, no dia 19.