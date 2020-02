Boavista vai a Paços de Ferreira em “alerta máximo” para poder pontuar

Daniel Ramos abordou hoje, em conferência de imprensa, a deslocação ao reduto pacense, antevendo "um jogo de grande grau de dificuldade" para a sua equipa face a um adversário posicionado no 16.º lugar da classificação, o primeiro acima da ‘linha de água’, com 16 pontos, mas que o técnico disse ser "uma boa equipa".



"Por isto ou por aquilo, [o Paços de Ferreira] não está a fazer pontos, mas tem valor", reafirmou Daniel Ramos, que diz que é uma equipa que "gosta de ter bola e não tem demonstrado muita intranquilidade pela sua posição na tabela classificativa".



O Boavista venceu os seus dois últimos encontros (fora com o Desportivo das Aves, por 1-0 e em casa com o Guimarães, por 2-0), subiu ao oitavo posto, com 25 pontos, e pretende "prolongar os bons resultados o mais possível".



"É bom não esquecer que há altos e baixos durante os campeonatos e quando estamos por cima é preciso fazer tudo para continuar lá. Preparamos o jogo com o objetivo de somar mais três pontos, para consolidarmos a nossa posição e, se possível, subirmos na tabela classificativa", apontou Daniel Ramos.



O treinador ‘axadrezado’ disse que a exigência não aumentou devido a esses resultados positivos, porque a responsabilidade já é alta.



"Se não formos exigentes não somos uma equipa competitiva. Uma equipa competitiva, como tem de ser o Boavista, tem de ter pelo menos um requisito, que é meter intensidade" no que faz, sustentou também.



A equipa do Boavista "está alertada" para as dificuldades que o Paços de Ferreira lhe vai colocar.



"Se não formos muito competentes vai ser muito complicado trazer pontos e muito mais difícil ganhar", frisou Daniel Ramos.



"Não estamos à espera de facilidades de forma alguma, até porque o ponto está muito caro nesta fase e quanto mais se aproxima o final do campeonato maior vai ser a inflação dos pontos", reforçou.



Daniel Ramos salientou que o Boavista precisa de "estar em alerta máximo e com a disponibilidade máxima" para este jogo se quiser pontuar e concluiu dizendo que a equipa avisada está para o tem de fazer.



O avançado Cassiano foi titular diante do Guimarães, na ronda anterior, o que aconteceu pela segunda vez no campeonato, e o treinador explicou que o jogador brasileiro "aproveitou bem uma oportunidade", descrevendo-o como "trabalhador e disponível".



Mateus, por outro lado, perdeu protagonismo na equipa, mas tal deveu-se a uma lesão contraída ao serviço da seleção de Angola.



"Perdeu forma, encontra-se num momento aquisitivo e claramente a melhorar e a qualquer momento vai estar preparado", informou Daniel Ramos.



O médio ofensivo espanhol Bueno está lesionado e não é opção para Paços de Ferreira, Yusupha recuperou de um problema físico e encontra-se apto e Heriberto cumprirá um jogo de suspensão por ter visto o quinto cartão amarelo na partida com o Guimarães.



O Boavista, oitavo classificado, com 25 pontos, defronta na sexta-feira o Paços de Ferreira 16.º, com 16, no jogo de abertura da 20.ª jornada da I Liga de futebol, marcado para as 20h30, no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira.