Boavista, Varzim, Académica, Leixões e Trofense falham controlo salarial de maio

"A Liga Portuguesa de Futebol Profissional informa que 29 sociedades desportivas -- duas das quais com equipas B -- cumpriram a obrigação de demonstrar a inexistência de dívidas salariais referentes aos meses de março e abril", pode ler-se numa curta nota de imprensa, hoje divulgada.



Além do cumprimento da generalidade do futebol profissional, os 'axadrezados', bem como dois clubes despromovidos da II Liga, a Académica e o Varzim, e 'leixonenses' e 'trofenses' falharam o disposto.



Assim, a Liga notificou os emblemas "para, no prazo de 15 dias, fazerem demonstração do cumprimento salarial dos referidos meses".