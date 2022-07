Boavista vê suspensos jogos à porta fechada no Bessa

Fonte ligada ao processo confirmou à agência Lusa a decisão deliberada pelo TAD, que tem efeito suspensivo sobre todos os castigos em causa e, para já, assegura a presença de adeptos no Estádio do Bessa, no Porto, logo na abertura da edição 2022/23 da I Liga.



Metade dos quatro encontros à porta fechada aplicados aos "axadrezados" devem-se a “comportamentos discriminatórios” observados no empate na receção ao Estoril Praia (1-1), em 27 de setembro de 2021, a contar para a sétima jornada do último campeonato.



Já o “incumprimento de deveres” aquando do jogo caseiro com o recém-despromovido Belenenses SAD (0-0), em 25 de outubro de 2021, na nona jornada, valeu mais uma partida à porta fechada, tal como nas receções ao Moreirense (1-0), em 19 de dezembro de 2021, à 15.ª ronda, e ao Vizela (2-2), em 6 de fevereiro, à 21.ª.



O Boavista viu serem julgados como improcedentes os recursos apresentados em cada processo junto do pleno do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, antes de avançar com um novo recurso e a respetiva providência cautelar para o TAD.



Os "axadrezados", que terminaram a edição 2021/22 da I Liga no 12.º lugar, estreiam-se na época 2022/23 com uma visita ao Portimonense, em 7 de agosto, na ronda inaugural do campeonato, seguindo-se a receção ao Santa Clara, uma semana depois, no Bessa.