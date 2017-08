Boavista vence Desportivo das Aves e soma os primeiros pontos na I Liga

Lusa 27 Ago, 2017, 18:09 | Futebol Nacional

O defesa brasileiro Raphael Rossi, aos 58 minutos, marcou o golo do triunfo do emblema `axadrezado`, lanterna-vermelha no arranque da ronda e que subiu provisoriamente ao 14.º lugar, com os mesmos três pontos de Vitória de Setúbal e Portimonense, que conta menos um jogo.

O Desportivo das Aves, que ficou reduzido a 10 jogadores aos 69 minutos, por expulsão com cartão vermelho direto do avançado brasileiro Derley, após consulta do vídeo-árbitro, mantem-se com apenas um ponto, tal como o Desportivo de Chaves, mas `caiu` para o 18.º e último lugar.