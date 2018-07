Boavista vence em casa do Moreirense, em jogo a contar para o torneio de Águeda

Lusa Comentários 21 Jul, 2018, 20:24 | Futebol Nacional

Inicialmente definido para servir de apresentação dos ‘cónegos' aos sócios do Moreirense, e, por isso, deslocalizado de Águeda para Guimarães, o jogo acabou por não ter esse caráter e foi decidido com golos dos reforços Rafael Costa, aos seis minutos, e Falcone, aos 52, e ainda de Mateus, aos 78.



Com o triunfo alcançado, o Boavista vai disputar, no domingo, às 18:15, a final do torneio, com o Tondela – que venceu hoje a outra meia-final, com o Águeda, do Campeonato de Portugal (2-0) -, enquanto o Moreirense vai disputar o terceiro lugar com a equipa da casa, também no domingo, às 16:00.



Contratado pelo Boavista ao Moreirense no presente defeso, Rafael Costa desfez o ‘nulo' na fase inicial, com um desvio certeiro, na sequência de um ressalto, mas os ‘cónegos' reagiram e ainda ameaçaram o empate na primeira parte, num remate de D'Alberto por cima, aos 16 minutos, e em outro de Dramé, travado por Helton, aos 25.



Os vimaranenses apresentaram uma equipa assente na estrutura da época passada, com o guarda-redes Jhonatan, os defesas Iago, Mohamed Abarhoun e Bruno Silva, o médio Neto e os avançados Bilel, Dramé e Caleb, aos quais se juntaram três das ‘caras novas' para 2018/19: o lateral direito D'Alberto e os médios Fábio Pacheco e Pedro Nuno.



Já os boavisteiros iniciaram a partida com quatro reforços, além de Rafael Costa, o guarda-redes Helton, o centro Neris e o avançado Falcone, num ‘onze' que ficou completo com os defesas Carraça, Robson e Talocha, pelos médios Idris, David Simão e Fábio Espinho e pelo extremo Rochinha.



A formação do Porto aumentou a vantagem no início da segunda parte, quando Falcone aproveitou um erro do guarda-redes recém-entrado Pedro Trigueira para marcar num remate rasteiro.



Após o Moreirense ter falhado mais duas ocasiões, por Dramé, aos 58 minutos, e por Alan Schons, aos 60, o Boavista selou o resultado num remate colocado, em ‘trivela', de Mateus, jogador que entrou durante o segundo tempo, mas falhou ainda um penálti, por Koneh, aos 87.