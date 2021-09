Boavista vence Lusitânia de Lourosa por 3-0 em jogo de preparação

No complexo contíguo ao Estádio do Bessa, no Porto, o croata Petar Musa, um dos últimos reforços dos 'axadrezados' no mercado de transferências, 'bisou', enquanto o brasileiro Gustavo Sauer 'selou' o triunfo do conjunto orientado por João Pedro Sousa.



O Boavista, sexto colocado da I Liga, com os mesmos sete pontos do Sporting de Braga em quatro jornadas, está a preparar a retoma do campeonato com a receção ao Portimonense, em 12 de setembro, às 18:00, no Estádio do Bessa, no Porto.