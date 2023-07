Braga bate Bristol na estreia de José Fonte

Os ingleses adiantaram-se no marcador aos 11 minutos, por Collins, mas Castro restabeleceu a igualdade dois minutos depois. Ainda na primeira parte, a equipa de Bristol voltou a marcar por Jevani Brown (32), mas Rodrigo Macedo empatou (38).Na segunda parte, Ricardo Horta, já em tempo de descontos (90+1), assinou o golo da quarta vitória em quatro jogos na pré-época para os bracarenses, depois dos triunfos sobre Torreense (4-0), Boavista (2-0) e Cardiff City (1-0).A estreia do central internacional português José Fonte (ex-Lille) foi destaque nos bracarenses no jogo particular frente à equipa inglesa, num "onze" com mais dois reforços, Adrían Marín e Rodrigo Zalazar.Hornicek, Joe Mendes, José Fonte, Paulo Oliveira, Adrián Marín, Castro, Rodrigo Zalazar, Roger, Álvaro Djaló, Pizzi e Rodrigo Macedo foram os jogadores escolhidos pelo técnico Artur Jorge para o "onze" inicial.Jogaram ainda Tiago Sá, Bruma, Tormena, Djibril, Diogo Fonseca, André Horta, Ricardo Horta, Banza, Rodrigo Gomes, Borja e Al Musrati.A preparação dos minhotos prossegue na quarta-feira, com um particular frente aos italianos da Roma, do treinador português José Mourinho, marcado para o Estádio Municipal de Albufeira (20h00).