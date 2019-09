Braga desce ao Sado

Lusa Comentários 13 Set, 2019, 10:02 | Futebol Nacional

Já com oito encontros oficiais disputados em 2019/2020, face às duas eliminatórias da Liga Europa, vencidas frente a Brondby e Spartak de Moscovo, que culminaram com a presença na fase de grupos, a equipa de Ricardo Sá Pinto visita o Bonfim com apenas quatro pontos em 12 possíveis.



Os minhotos venceram na primeira ronda na receção ao Moreirense (3-1), perderam no reduto do Sporting (2-1), empataram a um golo na visita ao Gil Vicente e voltaram a ser derrotados em casa de forma expressiva pelo Benfica (4-0).



Já a formação de Sandro Mendes, não tem feito melhor campanha até o momento e ainda não somou qualquer vitória, ou golo, fruto de três igualdades a zero, com Tondela, Moreirense e Gil Vicente, e de um desaire pelo meio com o FC Porto (4-0).



Na sexta-feira, o Vitória de Setúbal, 16.º classificado, com três pontos, recebe o Sporting de Braga, 13.º, com quatro, no Estádio do Bonfim, pelas 20:30.



Quanto ao atual campeão nacional, o Benfica, recebe o Gil Vicente, no Estádio da Luz, no sábado, enquanto o FC Porto enfrenta o Portimonense, em Portimão, no domingo, e o Sporting, com o novo treinador interino Leonel Pontes, desloca-se no mesmo dia a casa do Boavista.



A estreia de Pepa no comando do Paços de Ferreira será em Famalicão, com o líder do campeonato, enquanto Pedro Ribeiro, pela primeira vez ao leme do Belenenses, visita o Marítimo.





Programa da quinta jornada:



Sexta-feira

Vitória de Setúbal - Sporting de Braga, 20:30



Sábado

Famalicão - Paços de Ferreira, 16:30

Benfica - Gil Vicente, 19:00

Vitória de Guimarães - Desportivo das Aves, 21:30



Domingo

Santa Clara - Moreirense, 15:00

Rio Ave - Tondela, 16:00

Marítimo - Belenenses SAD

Portimonense - FC Porto, 18:00

Boavista - Sporting, 20:00