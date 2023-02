Depois da derrota por 3-0 em Braga, o Famalicão reentrou na luta pelo apuramento com golos de Ana Rute (51 minutos), na própria baliza, e Marie-Yasmine Alidou (72), antes de Caroline Kehrer (77) reduzir para as "arsenalistas".Pela terceira vez na final em quatro edições, o Sporting de Braga vai defrontar o Sporting ou o Benfica, que visita esta quarta-feira as "leoas" após ter vencido por 4-1 na primeira mão.