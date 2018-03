Braga goleia Estoril e está a 4 pontos dos `leões`

RTP/Lusa Comentários 03 Mar, 2018, 23:11 | Futebol Nacional

Com este resultado os bracarenses capitalizaram a derrota do Sporting diante do FC Porto (2-1) e, somando agora 55 pontos, ficam a apenas quatro dos 'leões', já o Estoril Praia mantém os 21 pontos e pode cair para último, caso o Vitória de Setúbal pontue na receção ao Rio Ave, este domingo.



Num primeiro olhar, perante resultado tão desnivelado até se pode pensar que o Sporting de Braga foi muito superior aos 'canarinhos', mas não. O fosso foi cavado no primeiro tempo e com 100 por cento de eficácia: três remates à baliza e outros tantos golos.



Já o Estoril Praia até teve mais posse de bola, nesse período, mas não conseguiu materializar as oportunidades que teve e ainda viu o juiz Luís Godinho anular um golo a Kléber, aos 14 minutos, por posição irregular de Victor Andrade, no início da jogada.



Depois, no segundo tempo, os minhotos geriram a vantagem e os 'canarinhos' não tiveram discernimento para reentrar no encontro.